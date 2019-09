I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Tunisia: in caso di elezione Karoui si dimetterà se condannato - Se dovesse essere riconosciuto colpevole di frode fiscale e riciclaggio di denaro, il candidato Nabil Karoui si dimetterà una volta eletto presidente della Tunisia. Lo ha annunciato il suo avvocato, Imed Ben Halima, comunicando la volontà del suo assistito di rinunciare all’immunità costituzionale e di rinunciare all’incarico di capo dello Stato in caso di vittoria al secondo turno delle elezioni presidenziali. Karoui, proprietario dell’emittente “Nessma Tv” e leader del partito Qalb Tounes, è stato arrestato lo scorso 23 agosto nei pressi di un casello autostradale e, malgrado non abbia potuto di fatto condurre una campagna elettorale, ha ottenuto oltre il 15 per cento dei voti al primo turno delle presidenziali dello scorso 15 settembre, qualificandosi per il ballottaggio assieme al costituzionalista Kais Saied. Ben Halima ha anche reiterato l’appello alle autorità affinché liberino Karoui, poiché a suo dire l’arresto del candidato è una questione meramente politica. Finora i giudici hanno respinto ogni richiesta di scarcerazione del politico. (segue) (Res)