I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: raid forze Usa nel sud, eliminati almeno otto “leader e combattenti terroristi” - Le forze statunitensi hanno condotto ieri un raid aereo contro obiettivi dello Stato islamico nei pressi di Murzuq, nel sud della Libia, eliminando almeno otto “leader e combattenti terroristi”. Lo ha annunciato il generale Stephen Townsend, capo del Comando delle forze Usa in Africa (Africom), precisando che l’operazione è avvenuta “in coordinamento con il Governo di accordo nazionale (Gna). “Non permetteremo (ai terroristi) di usare il conflitto in corso in Libia per proteggersi. Insieme ai nostri partner libici, continueremo a negare ai terroristi un terreno sicuro in Libia”. Secondo quanto riferito dall’Africom in una nota, finora non sono state registrate vittime civili. (segue) (Res)