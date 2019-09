Tunisia: la morte di Ben Ali riapre il dibattito sul regime e sulla Rivoluzione dei gelsomini (2)

- Al punto che, durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali dello scorso 15 settembre, la leader del Pdl Abir Moussi si è più volte detta a favore del ritorno di Ben Ali in Tunisia. La Moussi ha ottenuto oltre il 4 per cento dei voti al primo turno, una percentuale largamente insufficiente per accedere al ballottaggio ma significativa in un contesto politico dominato dall’insoddisfazione per le forze affermatesi dopo la Rivoluzione dei gelsomini del 2011. Soprattutto, hanno fatto scalpore i voti raccolti dalla Moussi a Sidi Bouzid, la città del centro del paese nella quale scoppiarono le prime proteste a seguito del suicidio di un ambulante. Abdelli, deluso dal peggioramento delle condizioni di vita nel paese, non esita ad affermare che “prima la vita era migliore”. Questo, in particolare, a causa dei problemi economici che attualmente la Tunisia sta attraversando, con il preoccupante dato del tasso di disoccupazione al 15,3 per cento. (segue) (Tut)