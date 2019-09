Infrastrutture: governatore Fedriga, anche il Friuli Venezia Giulia vuole entrare nell'Alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia vuole entrare nell'Alta velocità assieme a Lombardia, Veneto e Piemonte: lo ha detto oggi il governatore della regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo al seminario italo-russo che si è tenuto stamani nella sala maggiore del Palazzo della Camera di commercio di Trieste, organizzato dall'associazione conoscere Eurasia, da Roscongress e da Spief'20 (St. Petersburg Intenational economic forum) e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergej Razov, e del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Lo riferisce l'agenzia di stampa della regione Friuli Venezia Giulia (Arc). Secondo Fedriga, questo ruolo spetta al Friuli Venezia Giulia "in virtù del ruolo da protagonista assunto dalla nostra regione nell'area centro-orientale dell'Europa che, nel porto di Trieste, vede un'infrastruttura strategica per lo sviluppo economico dell'intero continente". Il governatore, in relazione alla necessità di avviare delle opere infrastrutturali coerenti con un concetto di sostenibilità ambientale immune dagli estremismi, ha ricordato il primato nazionale dello scalo triestino sottolineando come la dimensione dello stesso porto sia allargata a tutto il territorio regionale e oltre, in una dinamica che comprende anche Monfalcone e gli spazi retroportuali di Cervignano, Gorizia e Pordenone, unitamente a un obiettivo di collaborazione con la Carinzia e l'Ungheria, quest'ultima meta di una prossima missione istituzionale. In un'ottica di importanti e concrete opportunità, come ha evidenziato Fedriga, "viene naturale per il Friuli Venezia Giulia lavorare a un rafforzamento delle relazioni e dei rapporti economici e commerciali con la Russia in quanto orizzonte di quello che è lo storico entroterra della nostra regione". (segue) (Res)