Cina: Mongolia Interna raddoppia tasso di conversione delle terre rare

- La città di Baotou, nella regione autonoma cinese della Mongolia Interna, ha quasi raddoppiato il tasso di conversione in situ delle terre rare, al 75 per cento. Lo ha riferito ieri il governo municipale. I materiali e le applicazioni funzionali delle terre rare rappresentano oltre la metà della produzione totale di terre rare della città, che da sola rappresenta circa l'80 per cento della capacità di processamento cinese. "Migliorando le sue industrie di trasformazione delle terre rare, promuovendo le forze di ricerca e migliorando la politica e i finanziamenti, Baotou ha intensificato gli sforzi per raggiungere uno sviluppo industriale di alta qualità negli ultimi anni", ha affermato Zhao Jiangtao, sindaco della città. (segue) (Cip)