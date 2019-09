Cina: Mongolia Interna raddoppia tasso di conversione delle terre rare (2)

- L'industria delle terre rare di Baotou è cresciuta del 16,8 per cento su base annua, raggiungendo 17,6 miliardi di yuan (circa 2,5 miliardi di dollari) nel 2018, contribuendo al 17 per cento dell'economia industriale della città. Secondo Zhao, il governo municipale accelererà la costruzione di un nuovo parco industriale per i materiali delle terre rare. Conosciuta come la "capitale della terra rara" della Cina, Baotou ha dimostrato riserve di terre rare di oltre 100 milioni di tonnellate nella sua zona mineraria di Bayan Obo. (Cip)