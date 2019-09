Cina: pubblicato libro bianco sui progressi della causa femminile

- La Cina ha pubblicato un libro bianco sui progressi della causa femminile nei 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il libro bianco, intitolato "Uguaglianza, sviluppo e condivisione: il progresso della causa delle donne nei 70 anni dalla fondazione della nuova Cina", è stato pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato. "I grandi traguardi raggiunti dalla Cina nello sviluppo della causa delle donne sono attribuiti alla leadership del Partito comunista cinese (Pcc)", ha dichiarato Huang Xiaowei, vicepresidente della Federazione femminile cinese, in una conferenza stampa. I progressi compiuti dalle donne cinesi guidate dal Pcc non sono solo di notevole importanza per il ringiovanimento nazionale della Cina, ma anche un notevole contributo al progresso della civiltà umana, ha detto Huang. Il libro bianco afferma che, mentre lo sviluppo della Cina è entrato in una nuova era, la promozione della parità di genere e dello sviluppo generale delle donne a un livello superiore ha ancora molta strada da percorrere. (segue) (Cip)