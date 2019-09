Cina: pubblicato libro bianco sui progressi della causa femminile (2)

- Per quanto riguarda l'aspetto occupazionale della condizione femminile in Cina, il libro bianco spiega che il governo centrale ha promulgato leggi e regolamenti per tutelare appieno i diritti e gli interessi economici delle donne; ciò vale in particolare per il diritto alla parità di lavoro, garantendo pari retribuzione a uomini e donne per lo stesso lavoro ed eliminando la discriminazione di genere nel mondo del lavoro. I dati citati dal documento dicono che le donne rappresentano il 40 per cento della forza lavoro in Cina. Nel 2017 la Cina contava 340 milioni di donne lavoratrici, il doppio rispetto al 1978. Le opzioni di lavoro delle donne si sono notevolmente ampliate. Nel 2010, il 46,8 per cento delle donne lavorava nel settore industriale e dei servizi, con un aumento di 24,8 punti percentuali rispetto al 1982. (segue) (Cip)