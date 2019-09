Cina: pubblicato libro bianco sui progressi della causa femminile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha elaborato e attuato leggi per garantire che le donne condividano uguali diritti con gli uomini per votare, essere eletti e partecipare all'amministrazione degli affari statali, afferma il libro bianco, aggiungendo che negli ultimi 40 anni dalla riforma e dall'apertura, nuove opportunità e canali sono stati aperti alle donne per partecipare alla politica. Nel 2017, le donne rappresentavano il 52,4 per cento dei dipendenti pubblici appena assunti dagli organi del governo centrale e dai loro affiliati, e la percentuale era del 44 per cento nei governi locali. La percentuale di deputate donne nella 13ma Assemblea nazionale del popolo (Npc) era del 24,9 per cento, 12,9 punti percentuali in più rispetto a quello del primo Npc nel 1954. (segue) (Cip)