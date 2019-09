Cina: pubblicato libro bianco sui progressi della causa femminile (4)

- Il livello di istruzione delle donne cinesi è stato notevolmente elevato negli ultimi sette decenni, secondo il libro bianco. Il tasso di analfabetismo tra le donne di età pari o superiore a 15 anni è sceso dal 90 per cento prima della fondazione della Repubblica popolare cinese al 7,3 per cento nel 2017, passaggio che segna un cambiamento storico. Il divario di genere nell'istruzione obbligatoria di nove anni è stato sostanzialmente eliminato. Nel 2017, i tassi netti di iscrizione alla scuola primaria di ragazzi e ragazze erano entrambi del 99,9 per cento, mentre la percentuale di ragazze nelle scuole elementari e medie era rispettivamente del 46,5 e del 46,4 per cento, rispettivamente 18,5 e 20,8 punti percentuali in più rispetto a quelli del 1951. (segue) (Cip)