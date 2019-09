Cina: pubblicato libro bianco sui progressi della causa femminile (5)

- Nel 2017, il tasso lordo di iscrizione alle scuole superiori era dell'88,3 per cento, con le ragazze che rappresentavano il 47,7 per cento di tutti gli studenti delle scuole superiori. Le donne rappresentavano il 52,5 per cento degli studenti negli istituti regolari di istruzione superiore, 28,4 punti percentuali in più rispetto al 1978, 32,7 punti percentuali in più rispetto al 1949. Secondo il libro bianco la salute delle donne è ulteriormente migliorata in Cina. L'aspettativa di vita media delle donne è cresciuta a 79,4 anni nel 2015, con un aumento di 10,1 anni rispetto al 1981, e 42,7 anni rispetto al 1949. Il tasso di mortalità materna è sceso del 79,4 per cento, dall'88,8 per 100 mila nel 1990 al 18,3 per 100 mila nel 2018, il che significa che la Cina ha raggiunto in anticipo gli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. (Cip)