Thailandia-Cina: Bangkok e Pechino concordano rafforzamento contatti tra partiti governo (2)

- "Il Pcc è disponibile ad attuare il consenso raggiunto dai leader di entrambi i paesi insieme ai principali partiti politici della Thailandia per promuovere la cooperazione pragmatica nel quadro della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta), sostenere il multilateralismo e il libero commercio e mantenere congiuntamente sicurezza e prosperità regionali", ha affermato Song. Il primo ministro thailandese ha replicato che la Thailandia ha accettato di lavorare con la Cina per sostenere il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, mantenere la pace e la sicurezza regionali e far avanzare le relazioni tra la Cina e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean). (Fim)