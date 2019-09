Cina: stanziati 13 milioni di dollari per catastrofi naturali nel Sichuan

- La Cina ha stanziato 91 milioni di yuan (circa 13 milioni di dollari) per i disastri naturali nella provincia sud-occidentale del Sichuan, dopo le inondazioni e le frane che hanno colpito la provincia il mese scorso. Secondo quanto dichiarato dal ministero della Gestione delle emergenze in una nota online, il fondo supporterà le persone colpite nella prefettura autonoma tibetana e del Qiang di Aba, area battuta da forti acquazzoni e disastri provocati dalla pioggia alla fine di agosto. Il fondo sarà anche utilizzato per ripristinare e ricostruire case danneggiate e confortare le famiglie delle vittime, ha affermato il ministero.(Cip)