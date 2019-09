Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, venerdì 20 settembre, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: contesto anticiclonico su Nordovest, seppur con correnti fresche ed umide che affluiscono da Est in Valpadana. Ciò determinerà una certa nuvolosità, specie al mattino, sul Piemonte e parte della VDA. Schiarite pomeridiane. Giornata di Sole in Liguria, protetta dall'Appennino. Clima fresco, temperature in genere non oltre i 23-24°C, qualcosa in più sulla riviera ligure. Venti deboli in Valpadana, un po' di tramontana ancora sulla Liguria centro-occidentale. Mar ligure poco mosso. (Rpi)