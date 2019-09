Cultura: Asi e Telespazio presentano "Mediterranea - Visioni di un mare antico e complesso"

- L'Agenzia spaziale italiana (Asi) e Telespazio hanno inaugurato ieri a Matera la mostra "Mediterranea – Visioni di un mare antico e complesso". Parte integrante del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, l'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e dal Polo Museale della Basilicata insieme con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento). La mostra, realizzata a cura di Viviana Panaccia al Museo Archeologico Nazionale "Domenico Ridola" di Matera, sarà aperta al pubblico dal 20 settembre 2019 al 19 gennaio 2020 (ingresso con Passaporto per Matera 2019). "Mediterranea" intende raccontare la storia, la bellezza, i popoli, i miti di questo continente marino, ma anche le insidie e i contrasti che oggi lo minacciano. Il percorso espositivo offerto ai visitatori rappresenta, infatti, il Mediterraneo in tutta la sua complessità, attraverso la narrazione della sua storia con immagini satellitari inedite, elaborate da eGEOS (una società Asi/Telespazio), foto, video e installazioni site-specific di straordinario impatto emotivo, in una perfetta sintesi tra scienza e arte, tra passato e presente. (segue) (Com)