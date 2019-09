Italia-Germania: presidente Steinmeier a Napoli per capire il Sud

- Con la sua visita a Napoli nella giornata di oggi, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier intende “capire il Sud”. È quanto sostiene il quotidiano tedesco “Der Tagesspiegel”, commentando la visita di Steinmeier in Italia che, iniziata ieri 19 settembre a Roma, si concluderà oggi nel capoluogo della Campania. Come riferito dal quotidiano “Der Tagesspiegel”, per comprendere l'Italia del Sud, a Napoli il presidente tedesco incontrerà esponenti della cultura meridionale, italiani già emigrati per lavoro in Germania tra gli anni Cinquanta e Settanta, i cosiddetti “Gastarbeiter” ossia “lavoratori ospiti”, e giovani che intendono recarsi nel paese in cerca di un'occupazione. Ai “Gastarbeiter” Steinmeier ha dedicato un passaggio del suo intervento durante la conferenza stampa con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tenuta ieri 18 settembre al Quirinale. I “Gastarbeiter”, ha detto il presidente tedesco, sono “un ponte” tra Italia e Germania e “un tesoro inestimabile per i due Stati”. Steinmeier intende, dunque, conoscere il Sud e “le sue prospettive, in quanto parte più colpita rispetto al Nord da disoccupazione e infrastrutture inadeguate”, scrive “Der Tagesspiegel”. La tappa a Napoli della visita del presidente tedesco in Italia è stata “proposta da Mattarella, egli stesso meridionale in quanto nato e cresciuto in Sicilia”. A Napoli, oltre a incontrare intellettuali, ex “Gastarbeiter” e giovani che intendono emigrare in Germania, Steinmeier visiterà il complesso monumentale di Santa Chiara e il centro storico, in particolare il rione Sanità, “tra i più afflitti da povertà, disoccupazione e criminalità”. Nel quartiere, presso la chiesa di Santa Maria della Sanità, il presidente tedesco assisterà, infine, alle prove dell'orchestra giovanile Sanitansemble.(Geb)