Cina-Iraq: prosegue visita premier iracheno Abdul Mahdi, oggi a Hefei per conferenza su industria

- Prosegue la visita del primo ministro dell’Iraq, Adel Abdul Mahdi, in Cina. Il premier iracheno è arrivato ieri a Hefei, circa 870 chilometri a sud di Pechino, a capo di una delegazione governativa di alto livello per prendere parte alla Conferenza mondiale sull'industrializzazione, in programma oggi. Lo ha riferito l’ufficio del capo del governo di Baghdad in una nota. Il titolare dell’esecutivo del paese arabo interverrà all’evento, che è stato inaugurato dal presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Il primo ministro dell’Iraq si tratterrà in Cina fino al 23 settembre. Secondo il governatore di Baghdad, Falah Al Jazairi, che accompagna il premier, la missione di Abdul Mahdi porterà alla firma di una serie di contratti nell'industria e negli investimenti, in particolare nel comparto delle infrastrutture. Al Jazairi ha peraltro sottolineato l’esistenza di accordi di cooperazione per costruire alcune scuole. Quest’ultima intesa ha ricevuto recentemente il via libera da parte del Consiglio dei ministri dell’Iraq. (segue) (Cip)