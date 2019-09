Cina-Iraq: prosegue visita premier iracheno Abdul Mahdi, oggi a Hefei per conferenza su industria (2)

- Per Raed Fahmi, leader del Partito comunista iracheno, la visita di Abdul Mahdi in Cina contribuirà a "un salto di qualità" nelle relazioni bilaterali. Secondo Fahmi le relazioni tra Iraq e Cina si sono sviluppate in campo politico ed economico, e c'è una buona cooperazione con le maggiori compagnie cinesi nel settore petrolifero e in altri settori. "Oggi sappiamo che questa visita ha lo scopo di creare un salto qualitativo e quantitativo nelle relazioni per aiutare l'Iraq ad affrontare le sfide per migliorare la sua economia attraverso la costruzione delle sue infrastrutture", ha aggiunto Fahmi, citato dall'agenzia di stampa cinese "Xinuha". "Per quanto ne so, un certo numero di accordi verrà firmato e potrebbe essere istituito un fondo comune per garantire il successo a questa cooperazione", ha affermato Fahmi, sottolineando che il popolo iracheno accoglie con favore lo sviluppo delle relazioni iracheno-cinesi e le considera utili. (segue) (Cip)