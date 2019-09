Cina-Iraq: prosegue visita premier iracheno Abdul Mahdi, oggi a Hefei per conferenza su industria (3)

- Secondo quanto riferito dai media iracheni, Abdul Mahdi e la sua delegazione, comprendente ministri, consulenti e imprenditori, discuteranno di varie questioni, tra cui i mega progetti in materia di strade, istruzione e sanità. All'inizio di questo mese, il quotidiano "Al Sabah", citando l'ambasciatore cinese in Iraq, Zhang Tao, ha riferito che la "parte cinese attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con l'Iraq e attende con impazienza l'opportunità di questa visita per fare sforzi congiunti mano nella mano con la parte irachena per consolidare e approfondire ulteriormente le relazioni sino-irachene". "Il volume degli scambi commerciali tra Cina e Iraq ha superato i 30 miliardi di dollari nel 2018", ha spiegato il diplomatico cinese. "La Cina è il principale partner commerciale dell'Iraq e il paese mediorientale è il secondo maggiore fornitore di petrolio della Cina e il quarto più grande trading partner della Cina in Medio Oriente", ha aggiunto Zhang. (Cip)