Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 20 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: Incontro con l'associazione Choros, teatro e comunità.Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio) e la II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: Verifica Mozione "Individuazione area periferica 'Carbon free' defiscalizzata per sperimentare nuove tecnologie di mobilità elettrica sostenibile ed energie rinnovabili".Ore 11 - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, via Modane 16: l'assessore al Commercio Sacco partecipa alla conferenza stampa di presentazione degli 'Stati Generali del Lavoro'Ore 11,45 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio) e la Commissione Servizi pubblici locali (pres.Monica Amore). Odg: 1) Stato di attuazione del piano industriale Smat; 2) Approfondimento Interpellanza "Composizione della tariffa dell'acqua pubblica e conseguenze per gli utenti". (segue) (Rpi)