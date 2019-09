Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

- -Ore 14,30 - Palazzo civico, sala Orologio:Riunione della Commissione Smart city (pres.Cataldo Curatella) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Audizione di Zyxel Italia in relazione alle attivita' per la diffusione della cybersecurity.Ore 17 - Santena - Complesso Cavouriano , piazza Visconti Venosta, 2: Cerimonia di consegna del "Premio Cavour 2019" al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per essere punto di riferimento della sicurezza e del soccorso nelle situazioni di emergenza. Interviene, in rappresentanza della Città, la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero.Ore 18.30 - Palazzo san Daniele, via del Carmine 14: l'assessora Leon partecipa alla presentazione della Caffetteria 'Polo del 900'Ore 21 - Teatro Ragazzi, corso Galileo Ferraris 266/c: l'assessora Leon partecipa alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Teatro Ragazzi.Ore 21 - Conservatorio "Giuseppe Verdi" - piazza Bodoni - "Insieme è tutta un'altra musica" per crescere sulle note della solidarietà. Concerto di Evgeny Ivashko, giovane pianista bielorusso. Partecipa, in rappresentanza della Città, la vicepresidente del Consiglio comunale. (segue) (Rpi)