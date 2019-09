Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- -REGIONEOre 9, Torino (TO), Sala Convegni Lia Varesio, il vicepresidente Carosso porta i saluti istituzionali al convegno "Dall'Albero al Bosco norme a tutela"Ore 10, Torino, Palazzo della Regione, piazza Castello 165, Giunta regionaleOre 10.30, Bra (CN), l'assessore Protopapa interviene all'inaugurazione della XII edizione di CheeseOre 12.30 Torino, sede regionale di piazza Castello 165, sala stampa, il presidente Cirio interviene alla conferenza stampa di presentazione di “Mondolè 2024. Un progetto integrato, inclusivo e sostenibile per la montagna. Cominciamo dal Monregalese”ore 17, Santena (To), Complesso Cavouriano (Piazza Visconti Venosta 2), il vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni e l’assessore Poggio presenziano alla cerimonia di consegna del premio "Cavour 2019" al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.Ore 20, Castino (CN), Pavaglione di San Bovo, il vicepresidente Carosso partecipa a “Tuber Primae Noctis”, apertura stagione di cerca del tartufo 2019-2020Ore 21, Novara, Ex Caserma Passalacqua, viale Ferrucci 4, l’assessore Marnati interviene al Festival Fridays For Future Novara, approfondimento e formazione sull'emergenza climaticaOre 21, Torino, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, l’assessore Tronzano partecipa all'evento "Assaggi di stagione". (Rpi)