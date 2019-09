Albania: ex ministro Interno Tahiri condannato per abuso d'ufficio, cadono accuse per narcotraffico

- La Corte per i reati gravi di Tirana ha emesso ieri in tarda serata la sentenza nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Saimir Tahiri, condannato a cinque anni di reclusione per "abuso d'ufficio". Una pena che la Corte ha deciso di convertire in tre anni e quattro mesi di affidamento in prova al servizio sociale, grazie alla scelta del rito abbreviato. Tahiri, in questo periodo di tempo, sarà interdetto dall'occupare incarichi pubblici. Cadute le accuse di "Traffico di sostanze stupefacenti" e di "Associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico", per la quali la procura aveva chiesto una pena di 12 anni. Secondo i giudici, i pubblico ministero avrebbe fallito di presentare le necessarie prove a sostegno delle proprie gravi accuse. Tahiri e anche il suo legale hanno ribadito durante l'intero processo sull'innocenza dell'ex ministro. (segue) (Alt)