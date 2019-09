Albania: ex ministro Interno Tahiri condannato per abuso d'ufficio, cadono accuse per narcotraffico (3)

Tirana, 20 set 08:32 - (Agenzia Nova) - L'ex ministro ha sempre pubblicamente negato di aver avuto qualsiasi tipo di legame con gli Habilaj, e ha più volte dichiarato che "anche sulla storia dei regali di lusso che io avrei ricevuto dagli Habilaj è risultata falsa dall'inchiesta in Italia". Tahiri ha commentato con "stupore" la sentenza della Corte. "Per due anni sono stato indicato quale un criminale e indagato come un narcotrafficante. Adesso invece, vengo considerato colpevole solo perché qualche mio cugino ha fatto uso del mio nome", ha dichiarato Tahiri dichiarando ai giornalisti di non essere in grado di dire altro ed annunciando l'intenzione di rivolgersi all'appello per contestare la pena. (segue) (Alt)