Albania: ex ministro Interno Tahiri condannato per abuso d'ufficio, cadono accuse per narcotraffico (5)

Tirana, 20 set 08:32 - (Agenzia Nova) - Tahiri ha dato le dimissioni da membro del parlamento lo scorso maggio 2018, ed è stato posto agli arresti domiciliari. Su decisione della Corte di appello invece, è stato poi rimesso in libertà. Tahiri ha più volte lamentato il fatto che l'inchiesta nei suoi confronti "si sta protraendo senza nessun motivo. Per la prima volta, a condurre le indagini sul mio caso, sono impegnati ben sette procuratori. Se fosse necessario né impegnassero anche 70, ma portino a conclusione l'inchiesta e facciano luce su questa storia", ha ribadito Tahiri. Lo scorso mese di gennaio, la procura per i reati gravi di Tirana ha chiesto il rinvio di altri tre mesi per l'inchiesta, ma la Corte aveva indicato il prossimo 10 marzo quale il limite massimo entro il quale la procura avrebbe dovuto decidere se rinviare a giudizio l'ex ministro, oppure archiviare il caso. (Alt)