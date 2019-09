Difesa: Libano, contingente italiano ultima prima fase progetto didattica Cedrus

- Il contingente italiano in Libano della missione Unifil e un team di esperti pedagogisti di fama internazionale hanno ultimato la prima fase del progetto “Cedrus”, rivolto a dirigenti, insegnanti e personale di staff delle scuole del Libano del Sud, per potenziare l’attività scolastica a favore dei bambini con disabilità. Lo riferisce un comunicato stampa del contingente nazionale dispiegato in Libano. L’opera, fortemente richiesta dalla comunità locale, è stata realizzata nell’ambito dei progetti di Cooperazione civile e militare (Cimic) del contingente italiano, grazie al coordinamento degli specialisti del Multinational Cimic Group di Motta di Livenza (Tv), e condotta da professori universitari italiani con lo scopo di far acquisire ai docenti libanesi nuove expertise per essere in grado di seguire i bambini delle scuole materne, elementari e medie, con difficoltà nell’apprendimento delle abilità di base, quali leggere, scrivere e contare, fondamenta dei successivi sviluppi cognitivi, affettivi e sociali. (segue) (Com)