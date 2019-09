India-Mongolia: presidente mongolo Battulga a Nuova Delhi, oggi incontro con Modi

- Il presidente della Mongolia, Khaltmaa Battulga, giunto ieri in India, a Nuova Delhi, per una visita che si concluderà il 23 settembre, è stato accolto oggi con una cerimonia d’onore a Rastrapati Bhawan, la residenza presidenziale indiana. È la prima visita di un capo di Stato mongolo in India da dieci anni. Battulga ha poi deposto una corona al Raj Ghat, il monumento dedicato al Mahatma Gandhi, il padre della nazione indiana, di cui quest’anno si celebra il 150mo anniversario di nascita. Quindi ha avuto il primo degli incontri istituzionali in agenda: quello col sottosegretario agli Esteri Vellamvelly Muraleedharan: “Sono state scambiate opinioni sull’ulteriore approfondimento della sfaccettata relazione”, ha riferito il ministero degli Esteri indiano via Twitter. I due paesi hanno rapporti diplomatici dal 1955, elevati a partnership strategica nel 2015. In mattinata il presidente mongolo sarà ricevuto dal primo ministro Narendra Modi. I due leader inaugureranno insieme, in videoconferenza, una statua di Buddha nel Monastero di Gandantegchinlen Khiid di Ulan Bator, simbolo del legame spirituale tra i due paesi. (segue) (Inn)