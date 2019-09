India-Mongolia: presidente mongolo Battulga a Nuova Delhi, oggi incontro con Modi (2)

- Battulga incontrerà poi il presidente del Consiglio di Stato, la camera alta, e vicepresidente della Repubblica Venkaiah Naidu. Nel pomeriggio il presidente della Mongolia, accompagnato da una delegazione di funzionari di alto livello e da una rappresentanza di imprenditori, parteciperà a un forum d’impresa bilaterale organizzato dalla Federazione delle camere di commercio e dell’industria indiane (Ficci). In serata ci sarà l’incontro col presidente indiano, Ram Nath Kovind. Domani, sabato 21 settembre, Battulga lascerà Nuova Delhi per Agra, nell’Uttar Pradesh, da dove si sposterà poi a Bodh Gaya, nel Bihar. Domenica 22 settembre si trasferirà a Bangalore, nel Karnataka, dove sarà ricevuto in serata dal governatore statale, Vajubhai Vala. Lunedì 23 settembre tornerà nella capitale indiana da dove ripartirà per rientrare in patria. (Inn)