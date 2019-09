Migranti: Conte, non vedo le Ong come nemici, ma dobbiamo contrastare traffico vite umane con cooperazione

- "Io personalmente non vedo le Ong come nemici del popolo, non ci sarà mai ombra su questo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana sul palco della festa di Articolo 1, a Roma. Interpellato sul caso della nave Diciotti, Conte ha risposto: "Un presidente del Consiglio difende sempre un suo ministro". "Il problema dell'immigrazione - ha poi aggiunto Conte - è un problema serio non ci si può limitare a gestire gli sbarchi. Noi dobbiamo controllare i nostri confini, per contrastare il traffico di vite umane e dobbiamo - ha concluso Conte - incrementare la cooperazione". (Rin)