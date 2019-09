Italia Viva: Conzatti a Salvini, nessuna lezione da predoni democrazia

- Donatella Conzatti, senatrice di Italia viva, in una nota, replica all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini e afferma: "Ho letto di un ex ministro di Milano che è stato eletto in Calabria alle ultime elezioni politiche con i voti di Forza Italia e ha poi fatto un governo con il M5s; che sugli sbarchi non ha trovato il sostegno neppure dai paesi di Visegrad; che si è giocato l'amicizia non solo dell'Europa brutta e cattiva ma pure di Putin e Trump; che ha seminato odio e rancore tra gli italiani sulla pelle dei migranti lasciati morire in mare. Mi auguro che i troppi cittadini caduti nell'inganno prendano al più presto coscienza del danno che questi predoni di democrazia e di futuro stanno provocando all'Italia".(Com)