Roma: Montuori, tacciati di incapacità e inerzia ma su Torri Eur c'erano nodi. Speriamo non ci siano intoppi

- "Non entro nella vicenda giudiziaria, il tempo chiarirà tutto ma l'attualità chiarisce che il tempo che abbiamo dedicato a far partire alcuni progetti dipendeva da vere criticità". Così l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori, commentando a margine di un evento la notizia della chiusura delle indagini della Procura di Roma sulle Torri dell'Eur. "Noi - ha detto - abbiamo segnalato, in questi due anni in cui siamo stati tacciati di incapacità e inerzia, molti percorsi su cui c'erano dei nodi da sciogliere". "Magari - ha proseguito ancora l'assessore - solo perché sono percorsi che vanno avanti da dieci anni e qualche cosa si era inceppata nel frattempo. Quindi i tempi impiegati non erano dovuti a mancanza di capacità ma a interlocuzioni con tecnici e avvocature". (segue) (Rer)