Libia: Conte, Italia pronta a rafforzare aiuti per garantire condizioni di vita minime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri ho invitato al-Sarraj ad affrontare le condizioni in cui vivono i migranti in Libia. In Libia ci sono tante persone che vivono in condizioni inaccettabili. L'Italia è pronta a rafforzare gli aiuti per garantire le condizioni di vita minime". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana sul palco della festa di Articolo 1, a Roma. Conte ha precisato che tra le premesse che "io ho anticipato a Sarraj per il sostegno dell'Italia c'è stato anche il richiamo sulle condizioni delle persone". (Rer)