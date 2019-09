Governo: da Cdm ok a trasferimento competenze commercio internazionale alla Farnesina

- Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto per il trasferimento delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese dal ministero dello Sviluppo economico al ministero degli Affari esteri. "Negli ultimi 16 mesi, occupandomi di internazionalizzazione, mi sono sempre sentito ripetere la stessa cosa, ovvero che il sistema italiano di accompagnamento all'estero fosse troppo articolato e complesso. Oggi mettiamo fine a tutto questo razionalizzando il tutto e riportando questa materia dove stava tanto tempo fa e dove è naturale che stia, alla Farnesina. Gli imprenditori italiani avranno da oggi un unico interlocutore, competente e ramificato in tutto il mondo, in grado di accompagnarli ovunque a cercare nuove opportunità", ha commentato il sottosegretario di stato agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. (Res)