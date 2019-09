Governo: Boschi (Italia viva), conosco Conte da anni, capirà che Italia Viva non è un problema

- Maria Elena Boschi, esponente della nuova formazione Italia viva, a "Diritto e rovescio" su Rete4, ha affermato di conoscere Giuseppe Conte "da anni, credo - ha aggiunto - si renderà conto presto che noi non rappresenteremo un problema, ma semmai, un aiuto con le nostre idee e le nostre proposte. Chi è stato ben attaccato alla poltrona è Salvini che, nonostante abbia annunciato la crisi di governo, la sfiducia, l’ha poi ritirata per paura di perderla ed è rimasto al Viminale fino all’ultimo giorno senza mai dimettersi". Alla fine, ha aggiunto Boschi, "pensavamo di dover mandare i corazzieri dal Quirinale per farlo andar via". (Rin)