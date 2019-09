Brasile: emergenza incendi, protezione civile e vigili del fuoco inviati in stato Mato Grosso do Sul

- Il ministero dello Sviluppo regionale brasiliano e il governo del distretto federale hanno inviato squadre di vigili del fuoco oltre che mezzi anti-incendio per supportare le strutture dello stato di Mato Grosso do Sul nell'azione di contrasto ai roghi che da settimane stanno devastando l'area del Pantanal. In particolare si tratta di 34 uomini dei vigili del fuoco, sei veicoli e un aereo. "Abbiamo ricevuto una richiesta dal governo dello stato, che ci ha informato della gravità degli incendi boschivi nella regione di Pantanal e abbiamo attivato i vigili del fuoco del distretto federale che si sono prontamente messi a disposizione. Stiamo sostenendo il costo dell'invio di queste truppe specializzate nella lotta agli incendi boschivi", ha affermato il segretario nazionale della protezione civile, colonnello Alexandre Lucas. (segue) (Brb)