Brasile: emergenza incendi, protezione civile e vigili del fuoco inviati in stato Mato Grosso do Sul (2)

- Il ministero dello Sviluppo regionale ha messo a disposizione circa 350 mila real (77mila euro) per sostenere costi operativi e logistici dell'operazione, incluso il pagamento delle diarie ai militari. "Stiamo trasportando veicoli e un aereo con capacità di stoccaggio di 3.000 litri di acqua per sostenere il lavoro delle truppe specializzate in questo tipo di azione", ha spiegato il comandante generale dei vigili del fuoco del distretto federale, Carlos Emilson Ferreira dos Santos. (segue) (Brb)