Brasile: emergenza incendi, protezione civile e vigili del fuoco inviati in stato Mato Grosso do Sul (3)

- La scorsa settimana, a causa dell'enorme crescita del numero di incendi nella foresta pluviale amazzonica e nel Pantanal gli stati brasiliani di Mato Grosso e Mato Grosso del Sud, hanno dichiarato lo stato di emergenza. In particolare Mato Grosso do Sul ha informato che oltre 1 milione di ettari di vegetazione sono stati distrutti dagli incendi in poco più di un mese. L'ultimo in ordine di tempo ad avanzare la richiesta è stato il governo del Mato Grosso che, lo scorso 11 settembre ha chiesto al governo federale che venga riconosciuto lo stato di emergenza a causa dell'enorme numero di incendi registrato nell'area della foresta amazzonica che ricade all'interno dei confini dello stato. (segue) (Brb)