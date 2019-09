Brasile: emergenza incendi, protezione civile e vigili del fuoco inviati in stato Mato Grosso do Sul (4)

- Nello stato, secondo i dati dell'Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe) sono stati registrati 8.030 incendi nel solo mese di agosto 2019, in aumento di oltre il 230 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel testo preparato dal governo dello stato si parla anche di un allarme per futuri roghi a causa del basso tasso di umidità registrato nell'area, tra il 7 e il 20 per cento, e dei conseguenti possibili danni alla salute della popolazione. (segue) (Brb)