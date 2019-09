Italia Viva: Boschi, dopo Conzatti non so se altri lasceranno centrodestra, da noi no campagna acquisti

Roma, 19 set 20:40 - (Agenzia Nova) - Maria Elena Boschi, esponente della nuova formazione Italia viva, a "Diritto e rovescio" su Rete4, ha affermato: "Può darsi che in Parlamento ci sia anche qualche parlamentare che si stanchi dell’estremismo di Salvini e che esca dal centrodestra. E' successo con la senatrice Donatella Conzatti, una brava senatrice che ha aderito a 'Italia Viva', non so se ce ne saranno altri che faranno questa scelta però ecco, non è che stiamo facendo campagna acquisti".



