Governo: Boschi (Italia viva), non facile votare fiducia dopo anni fake news M5s

- Maria Elena Boschi, che ha aderito a Italia viva, intervenendo a "Diritto e rovescio" su Rete4, ha commentato la dichiarazione di Renzi "non vorrò morire socio di Rousseau" e ha detto: "Sottoscrivo. Sono d’accordo. Un conto è 'faccio il governo insieme' perché dovevamo salvare il Paese da una emergenza, purtroppo, soprattutto dal punto di vista economico in cui ci stava buttando Salvini. E' un po’ colpa di Salvini se abbiamo fatto questo governo. Un’altra cosa è immaginare di diventare grillino. Per me non è stato facile votare la fiducia al governo con il Movimento cinque stelle dopo anni di fake news, insulti ingiusti e falsi nei miei confronti".(Rin)