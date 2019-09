Roma: Montuori, su Torri Eur Cdp deve riavviare cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle torri di Ligini Cassa Depositi e Prestiti deve riavviare il cantiere. Mi avevano detto delle date, poi si sono presi un po' più di tempo. speriamo che insieme presto potremo dare quel avvio diverso a cui stiamo lavorando". Così l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori a margine di un evento a San Lorenzo questo pomeriggio. Poi in riferimento alla diatriba di alcuni mesi fa sulla vicenda con l'ex assessore Giovanni Caudo ha aggiunto: "Non ho mai avuto spirito polemico verso il passato, non amo la polemica via social, ho sempre citato quello che era scritto negli atti perché l'amministrazione parla per atti. Alla fine di una vicenda giudiziaria durata oltre due anni il Tribunale ha detto che il comune doveva seguire un iter diverso e ha dato mandato al Comune di Roma di fare un approfondimento su alcuni dati, che gli uffici hanno fatto e come è uscito oggi lo hanno riproposto". "La politica - ha concluso Montuori - non deve entrare nella parte gestionale deve dare indirizzi. Stando a quanto dice il Tribunale i 23 milioni non sono dovuti. Dentro quella sentenza c'è scritto esattamente dove si sono perso quei soldi".(Rer)