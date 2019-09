Canada: nuovo video mostra Trudeau con viso dipinto di nero

- Nelle ultime ore tre immagini distinte, due foto e un video, hanno mostrato il premier liberale canadese, Justin Trudeau, con la faccia dipinta di nero (“blackface”), pratica considerata altamente razzista e offensiva soprattutto negli Stati Uniti. La prima immagine, pubblicata da "Time Magazine" mercoledì sera, mostra Trudeau con il trucco scuro sul viso, sul collo e sulle mani durante una festa a tema “Arabian Nights” del 2001 in una scuola privata. All'epoca Trudeau era un insegnante di 29 anni. Dopo la pubblicazione della foto, Trudeau si è scusato e ha ammesso un altro "incidente" simile, questa volta risalente ai tempi del liceo. In un'immagine del suo annuario Trudeau ha il volto truccato di nero per cantare una canzone folk giamaicana. Rivolgendosi ai giornalisti Trudeau ha dichiarato: “Non avrei dovuto farlo. Avrei dovuto saperlo meglio e non lo sapevo. Sono davvero dispiaciuto". (segue) (Res)