Canada: nuovo video mostra Trudeau con viso dipinto di nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader liberale ha poi spiegato che "all'epoca non lo consideravo razzista, ma ora lo sappiamo meglio", ha detto in relazione alla foto del 2001. Oggi però è emersa una terza immagine, ovvero un video ottenuto da “Global News” in cui Trudeau sembra essere travestito dalla testa ai piedi. La data o il luogo in cui il video è stato girato non è noto. Lo “scandalo blackface” colpisce Trudeau in un momento cruciale visto che il premier sta correndo per la sua rielezione. I sondaggi mostrano Trudeau testa a testa con il candidato del Partito conservatore, Andrew Scheer, a sole cinque settimane dalle elezioni di ottobre. (Res)