Campi rom: Lozzi, abbattuti 2 moduli abitativi a La Barbuta, stop a roghi tossici

- Il Simu ha abbattuto due case mobili al campo rom La Barbuta a Ciampino. A renderlo noto la presidente del municipio VII di Roma, Monica Lozzi, che in un post su Facebook spiega: "Prosegue senza sosta l'impegno per debellare i roghi e superare il campo rom". Lozzi pubblica anche il video dell'operazione e aggiunge: "A conferma del costante impegno speso per risolvere l'annosa questione del campo rom La Barbuta, questa mattina il Simu ha provveduto all'abbattimento di due moduli abitativi presenti nel campo. Quasi la metà dei residenti è uscita fuori dal campo nomadi, ma all'interno qualcuno ha continuato ad accendere roghi per manifestare il proprio dissenso nei confronti della chiusura.Spesso a bruciare erano proprio le case mobili non più abitate". Lozzi conclude: "Abbatterle è stata l'unica risposta possibile per dimostrare che facciamo sul serio e che indietro non si torna". (Rer)