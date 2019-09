Governo: sabato Conte a Foggia per inaugurazione Valoridicarta SpA

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sabato, alle ore 15 sarà a Foggia per l’inaugurazione di Valoridicarta SpA. L’evento si svolge presso lo Stabilimento di Foggia del Poligrafico e Zecca dello Stato, in viale Leone XIII 333. (Com)