Usa: commissione Senato approva 250 milioni di dollari per la sicurezza elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per gli stanziamenti del Senato degli Stati Uniti ha approvato oggi, 19 settembre, sovvenzioni per 250 milioni di dollari da destinare a Stati e giurisdizioni locali per migliorare la sicurezza dei loro sistemi di voto nelle elezioni del 2020, in seguito alle interferenze della Russia nella corsa presidenziale 2016. Il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, alla fine ha appoggiato la proposta dopo più di un anno di opposizione. McConnell era stato soprannominato dai Democratici "Moscow Mitch" (Mitch il moscovita) per aver ripetutamente bloccato gli sforzi per combattere le interferenze russe nelle elezioni statunitensi. “Sono orgoglioso degli interventi finanziari e della legge sulle amministrazioni pubbliche che include un emendamento bipartisan che fornisce altri 250 milioni di dollari dall'amministrazione per aiutare gli Stati a migliorare le proprie difese e rafforzare i propri sistemi di voto", ha dichiarato McConnell. "Sono orgoglioso di aver contribuito a sviluppare questo emendamento e di sponsorizzarlo in commissione”, ha aggiunto l'esponente repubblicano. (Was)