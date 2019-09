Usa: Democratici minacciano azione legale se capo intelligence non condivide denuncia su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione per i Servizi segreti della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Adam Schiff, ha avvertito della possibilità di intraprendere azioni legali se non verrà condivisa con il Congresso una denuncia presentata da un funzionario di un'agenzia di intelligence su una conversazione del presidente Donald Trump con un leader straniero. Per Schiff, il rifiuto del direttore dell'Intelligence nazionale, Joseph Maguire, di condividere la denuncia con il Congresso è "senza precedenti", affermando che il dipartimento di Giustizia è sicuramente coinvolto nella decisione. Secondo quanto riferisce la stampa statunitense, un dipendente dell’intelligence ha presentato una denuncia formale nella quale accusa il presidente Donald Trump di avere fatto una promessa che non doveva a un leader straniero. La denuncia ha provocato uno scontro tra la comunità dell'intelligence e i Democratici al Congresso perché Maguire si è rifiutato di consegnare la denuncia, come generalmente richiesto dalla legge. (segue) (Was)