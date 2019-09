Usa: Democratici minacciano azione legale se capo intelligence non condivide denuncia su Trump (2)

- A Trump viene contestato di aver detto qualcosa di inappropriato ad un leader straniero durante una chiamata. “Praticamente ogni volta che parlo al telefono con un leader straniero, capisco che potrebbero esserci molte persone che ascoltano da varie agenzie statunitensi, per non parlare di quelle dell'altro paese stesso. Nessun problema!”, ha scritto oggi su Twitter il presidente. "Conoscendo tutto questo, qualcuno è abbastanza stupido da credere che direi qualcosa di inappropriato con un leader straniero durante una chiamata così potenzialmente “fortemente popolata". Farei solo ciò che è giusto e farei solo del bene per gli Stati Uniti!”, ha spiegato il capo della Casa Bianca. (Was)