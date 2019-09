Brasile: ministero Economia, salario minimo continuerà a essere adeguato all'inflazione

- Il sottosegretario alle Finanze speciali del ministero dell'Economia brasiliano, Esteves Colnago, ha dichiarato oggi, 19 settembre che il valore del salario minimo continuerà a essere adeguamento automaticamente rispetto all'inflazione. Il sottosegretario Colnago ha dichiarato che il governo sta studiando una norma per "deindicizzare" l'economia, ma che tuttavia il salario minimo non fa parte delle voci interessate. "Il salario minimo è fuori discussione. Il governo ha deciso di mantenere il potere d'acquisto del salario minimo questo continuerà a essere corretto automaticamente in base all'inflazione", ha affermato il sottosegretario in una nota. Le spese indicizzate sono, per legge, corrette automaticamente in base all'inflazione. Nell'attuale scenario dell'economia del paese i sostenitori del superamento di questo parametro sostengono che la misura potrebbe migliorare il bilancio dello stato. Nel caso del salario minimo, la Costituzione prevede che venga riadattata dall'inflazione, stabilendo che i riaggiustamenti debbano garantire la conservazione del potere d'acquisto per i beneficiari. (segue) (Brb)