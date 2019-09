Brasile: ministero Economia, salario minimo continuerà a essere adeguato all'inflazione (2)

- Appena a inizio settimana, lo scorso 17 settembre, il quotidiano "Folha de Sao Paulo", aveva rivelato di un piano allo studio del governo che prevedrebbe la modifica della costituzione per eliminare l'obbligo di correzione del valore del salario minimo in base all'inflazione. Secondo Folha, il ministero potrebbe inserire la misura nella Proposta di modifica della Costituzione (Pec) che riforma il sistema tributario, già presentata in parlamento. Il testo è al momento in discussione nella Commissione di giustizia e Costituzione della Camera (Ccj). Specificamente l'articolo relativo al salario minimo potrebbe includere la possibilità da parte del governo di congelare l'aumento nel caso la federazione si trovi in situazioni di rischio di violazione delle norme di bilancio. Per il prossimo anno, il governo stima che il riaggiustamento porterà il salario minimo dagli attuali 998 (221 euro) a 1.039 (230) real al mese. (Brb)